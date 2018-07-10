Американские родители рассказали, почему не хотят рожать детей 

Издание The New York Times опубликовало аналитическую статью, где назвало причины катастрофического падения уровня рождаемости в США. Оказалось, что в основе нежелания людей обзаводиться детьми лежат следующие причины:
Стремление к личной свободе и возможность проводить время по своему усмотрению;
Отсутствие достаточного количества денег для ухода за детьми.
Агентство Morning Consult пошло дальше и провело для The New York Times опрос молодых пара и семей, где уже есть дети. В задачу исследования входило дать ответы на следующие вопросы:
Почему люди не решаются рожать столько детей, сколько хотели бы по-настоящему, останавливаясь на одном или двух (в случаях, если фактическое количество детей в семье не совпадало с желаемым);
И почему недавно созданные молодые семьи или пары отказываются от детей (на неопределенный срок или полностью).
В первом случае оказалось, что люди, родившие меньше детей, чем хотели изначально, опасаются нескольких вещей. Они:
Жалуются, что уход за детьми слишком дорог, и боятся, что денег на всех может не хватить;
Хотят больше времени проводить с теми детьми, которые уже есть;
Обеспокоены экономикой и финансовой стабильностью;
Слишком ценят свое свободное время;
Жалуются на отсутствие оплачиваемого семейного отпуска по уходу за ребенком;
Обеспокоены глобальной нестабильностью в мире, внешней политикой, экологией;
Слишком поздно встретили партнера;
Выполняют обязательства по уходу за другими родственниками;
Прислушиваются к партнеру, который не хочет детей;
Считают себя плохими родителями.
Молодые пары, которые только что поженились, создали семью или просто начали жить вместе, отказываются рожать детей по следующим причинам:
Не хотят тратить на детей свободное время;
Не могут позволить себе уход за детьми, не хотят детей как факт;
Не имеют собственного жилья;
Не уверены, что станут хорошими родителями;
Обеспокоены слишком большим ростом населения;
Выплачивают кредиты, взятые на обучение;
Не имеют высшего образования или не могут позволить себе колледж;
Имеют проблемы со здоровьем.
В исследовании принимали участие 1858 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Специалисты отметили, что перечисленные страхи и предубеждения становятся причиной отказа от деторождения. Они отметили, что современные американские женщины начинаются задумываться о детях не раньше 32 лет. В прошлом году единственная группа, в которой коэффициент рождаемости был повышен, — были женщины в возрасте от 40 до 44 лет. В остальных группах наблюдались отсрочки браков и беременностей, что в конечном счете привело к критическому снижению индекса рождаемости в США.
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