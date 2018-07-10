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«Дом лани» в Савелках приглашает зеленоградцев послушать «Сказки под сосной»
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«Дом лани» в Савелках приглашает зеленоградцев послушать «Сказки под сосной» 

Савелки 59 минут назад
Фото: Савелки
В вольерном комплексе Зеленограда 12 июля пройдут очередные чтения произведений экологической тематики. Увлекательное просветительское занятие на свежем воздухе для детей и их родителей начнется в 15.30.
В этот раз участники проекта «Сказки под сосной» послушают красивую и поэтичную историю советского писателя-сценариста Ю. Я. Яковлева про белого медвежонка Умку, знакомого многим по одноименному мультфильму. Помимо этого, посетители «Дома лани» смогут увидеть выставку деревянных фигурок пернатых обитателей столичных лесов под названием «Птицы Москвы глазами детей», которую подготовили воспитанники детской студии «Анна».
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