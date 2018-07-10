Ещё
Дети начали ездить в поездах без сопровождения взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети начали ездить в поездах без сопровождения взрослых 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
«Невский экспресс», который ходит из Москвы в Санкт-Петербург, стал первым поездом, где запустили пилотный проект по перевозке детей без сопровождения взрослых. Первые ребята поехали без родителей уже во вторник, 10 июля, уточнили «РГ» в РЖД.
Правда, есть определенные ограничения по возрасту. Ребенок должен быть не младше десяти лет. По правилам перевозок, с этого возраста детям можно оформить взрослый билет, по которому они имеют право ехать без сопровождения. Но, кроме билета, потребуется согласие, чтобы ребенок поехал на поезде один, и 1,5 тысячи рублей в качестве оплаты за то, чтобы за ним присматривали в поезде. Оформить услугу можно на Ленинградском вокзале Москвы (кассовые окна 1 и 2) и на Московском вокзале Санкт-Петербурга (кассовые окна 9 и 10).
Родителям все же придется приехать на вокзал вместе с ребенком, чтобы передать его проводнику. На станции назначения начальник поезда сопроводит ребенка к встречающему, который указан в документах на поездку. Если принимающая сторона опоздает, то ребенок будет ждать его в зале повышенной комфортности под присмотром, уточнятся в сообщении РЖД.
Российская Газета: последние новости
Из пещеры в Таиланде осталось вывести двух детей и тренера Появилось видео с крестин сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Ласковый кот влез в интервью с польским историком и стал звездой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды20
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение