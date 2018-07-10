Дети начали ездить в поездах без сопровождения взрослых

«Невский экспресс», который ходит из Москвы в Санкт-Петербург, стал первым поездом, где запустили пилотный проект по перевозке детей без сопровождения взрослых. Первые ребята поехали без родителей уже во вторник, 10 июля, уточнили «РГ» в РЖД

Правда, есть определенные ограничения по возрасту. Ребенок должен быть не младше десяти лет. По правилам перевозок, с этого возраста детям можно оформить взрослый билет, по которому они имеют право ехать без сопровождения. Но, кроме билета, потребуется согласие, чтобы ребенок поехал на поезде один, и 1,5 тысячи рублей в качестве оплаты за то, чтобы за ним присматривали в поезде. Оформить услугу можно на Ленинградском вокзале Москвы (кассовые окна 1 и 2) и на Московском вокзале Санкт-Петербурга (кассовые окна 9 и 10).

Родителям все же придется приехать на вокзал вместе с ребенком, чтобы передать его проводнику. На станции назначения начальник поезда сопроводит ребенка к встречающему, который указан в документах на поездку. Если принимающая сторона опоздает, то ребенок будет ждать его в зале повышенной комфортности под присмотром, уточнятся в сообщении РЖД.