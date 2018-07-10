В Базарно-Карабулакском районе осудили мать, виновную в смерти младенца

33-летняя женщина приговорена к одному году исправительных работ за причинение по неосторожности смерти своему 4-месячному сыну.

25 января она уехала из дома по делам в Саратов. При этом оставила ребенка, у которого имелся ряд врожденных заболеваний и острая респираторная инфекция, под присмотром двоих малолетних сыновей и пожилой приятельницы. Вскоре у мальчика быстро повысилась температура. Все попытки старшего сына дозвониться до матери не увенчались успехом: она отключила мобильный телефон. Это обстоятельство помешало ей обратиться за медицинской помощью, чего не смогли сделать оставшиеся дома члены семьи и пожилая знакомая. В результате мальчик скончался на утро следующего дня, сообщило региональное Следственное управление.

Суд и следствие установили, что смерть ребенка состоит в прямой связи с ненадлежащей заботой матери о его здоровье, которая оставила его в опасном состоянии.