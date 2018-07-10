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«Сладкий праздник» устроит детям культурный центр «Дружба»
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«Сладкий праздник» устроит детям культурный центр «Дружба» 

Управа района Бирюлево Западное 34 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
«Сладкий праздник» в честь Дня шоколада пройдет в культурном центре «Дружба» в среду, 11 июля.
Специалисты центра подготовили интерактивную программу для маленьких жителей Бирюлева Западного, которая точно не оставит их равнодушными. Гостей ждет интеллектуальная викторина на «сладкую» тему и творческий мастер-класс. Мероприятие рассчитано на детей младшего школьного возраста, отметили организаторы. Закончится праздник чаепитием со сладостями.
Прийти смогут все желающие родители с детьми. Подробности, а также даты предстоящих мероприятий можно узнать на официальном сайте культурного центра.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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