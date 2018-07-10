Комитет Госдумы одобрил проект о борьбе с создателями «колумбайн-сообществ» в соцсетях

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании во вторник единогласно поддержали концепцию законопроекта, направленного на защиту жизни детей от так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях, а также на оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Автором инициативы в мае выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей является комитетом-соисполнителем по данному законопроекту. «Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении ответственности за нарушение норм, изложенных в законопроекте», — говорится в заключении комитета.

"Колумбайн-сообщества" — группы, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в США, в штате Колорадо. В апреле 1999 года двое старшекласников напали на остальных учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 смертельно. После этого они покончили с собой.

Суть законопроекта

Комментируя свою инициативу журналистам, Яровая напомнила, что ранее уже была установлена уголовная ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни ребенка. «Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению суицида, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни», — отметила она. Это так называемые колумбайн-сообщества и игры по типу «Беги или умри» и «Фея огня», уточнила депутат.

"Таким образом, будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них, — констатировала Яровая. — Кроме того, это позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики".

Законопроект дает правоохранителям механизм «оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные». Документом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника. Кроме того, по предложению Роскомнадзора законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с трех до одних суток.

"Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", — заключила вице-спикер.