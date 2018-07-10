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Крохотный ребенок погиб при падении с высоты в Крымске
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Крохотный ребенок погиб при падении с высоты в Крымске 

Новая Кубань 29 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Девочке не было и двух лет.
Трагедия произошла 9 июля. Предварительно известно, что оставленный на некоторое время без присмотра ребенок, залез на подоконник. Девочка находилась в квартире, расположенной на 4 этаже.
Уже на земле девочку увидели очевидцы. Люди вызвали бригаду скорой помощи. Когда врачи приехали на место падения, девочка была ещё жива. В тяжелом состоянии её госпитализировали. Однако сохранить жизнь не удалось.
Помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова пояснила, что в ходе проводимой проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося.
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Женский форум
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