Крохотный ребенок погиб при падении с высоты в Крымске

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Девочке не было и двух лет.

Трагедия произошла 9 июля. Предварительно известно, что оставленный на некоторое время без присмотра ребенок, залез на подоконник. Девочка находилась в квартире, расположенной на 4 этаже.

Уже на земле девочку увидели очевидцы. Люди вызвали бригаду скорой помощи. Когда врачи приехали на место падения, девочка была ещё жива. В тяжелом состоянии её госпитализировали. Однако сохранить жизнь не удалось.