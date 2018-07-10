Поклонники прощаются с беременной Нюшей

По подсчётам репортёров, артистка Нюша и её супруг — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов — станут родителями осенью. Для 27-летней звезды эстрады это будет первый ребенок, а вот у мужа исполнительницы есть двое детей от первого брака.

Нюша сообщила в Instagram, что собирается какое-то время провести в декрете. В следующие месяцы поклонникам певицы ждать её концертов не стоит, хотя все запланированные на ближайшее время выступления она отработает.

«Сегодня осознала, что грядёт серьёзный перерыв, не творческий, но гастрольный… Действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу…», — поделилась своими планами будущая мама. Также она добавила, что очень волнуется.

Почитатели творчества артистки обрадовались, что даже на сносях она продолжит заниматься своей певческой карьерой, хоть и откажется от перелётов и изматывающих концертных выступлений. Многие поздравили Нюшу с грядущим пополнением, а кто-то с грустью начал прощаться.

«Мы будем скучать», «Пока, дорогая, счастливых родов!», «Слава богу… прощай», «Наша любимая девочка… Безусловно нам будет тебя не хватать.. Мы будем по тебе скучать… Мы будем тебя ждать столько, сколько надо… Любим тебя», — не сдерживают эмоций комментаторы.