Ромашки ко Дню семьи, любви и верности смастерили дошкольники из Бибирева

Воспитанники дошкольных отделений школы № 1413 накануне Дня семьи, любви и верности смастерили ромашки из бумаги для своих родных. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В дошкольных отделениях нашей школы есть традиция дарить сюрпризы-поздравления от воспитателей и детей их семьям. Родители часто дарят нам подарки, говорят теплые слова поздравлений на разные праздники, поэтому нам приятно именно в День семьи выразить свою признательность родителям за их труд по воспитанию детей и формированию ценностей семейных отношений. С большим интересом девочки и мальчики вырезали цветы из бумаги, аккуратно приклеивая каждый лепесточек, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что активное участие в подготовке к празднику приняли семьи дошкольников. Так, родители вместе с детьми приняли участие в творческом мастер-классе «Оберег для нашего дома». Из подручных материалов они изготовили подковы, куклы, венички, которые издавна были призваны охранять семейное счастье и благополучие. (вт)