Раскрыты секреты комфортного перелета с детьми

Опытные отцы и матери, постоянно летающие в самолетах всей семьей, поделились секретами комфортного полета с детьми. Об этом пишет Mirror.

Они рассказали, что если ребенок плачет на борту, это абсолютно нормально. «Помните, что вы не должны волноваться, когда малыш плачет. Они всего лишь дети, и это их единственный способ общения. Большинство пассажиров отнесутся к этому с пониманием», — поделился один из родителей.

Вдобавок, они посоветовали выбирать время полета в соответствии с самыми активными и пассивными часами ребенка, а также кормить его во время взлета и посадки. «Когда мы впервые полетели на самолете с малышом, кто-то посоветовал нам покормить его грудью во время посадки и взлета. Это был лучший совет! Это помогло успокоить малыша, когда из-за давления ему закладывало уши», — поделились опрошенные родители.

Также они рассказали, что необходимо взять запасную одежду не только для ребенка, но и для себя. Более того, опытные путешественники предложили сразу сложить все необходимые вещи в карман впереди стоящего сидения, чтобы во время полета не пришлось лезть в сумку несколько раз.

Родители также посоветовали взять с собой различные вкусности и всегда думать о выборе места в самолете. «Так как многие авиалинии не предоставляют сидение для маленького ребенка, мы бронируем кресла в хвосте или же одно сидение возле окна и одно возле прохода в надежде на то, что никто не займет место посередине», — рассказали родители.

В мае эксперты составили рейтинг самых востребованных у россиян мест для поездок с семьей. Лидером в топ-10 стал Сочи, далее последовали другие курорты Краснодарского Края и Крыма: Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь.