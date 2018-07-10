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Психолог Марьяна Безруких расскажет, как адаптировать детей к школе в новом учебном году
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Психолог Марьяна Безруких расскажет, как адаптировать детей к школе в новом учебном году 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Как начать учебный год без слез и выяснения отношений? На этот и другие вопросы, волнующие родителей, эксперт ответит 12 июля в 21:00 по московскому времени в прямом эфире проекта по поддержке семей Family Tree.
В рамках вводной онлайн-лекции цикла «Учить учиться» лауреат премии президента Российской Федерации в области образования, директор Института возрастной физиологии поговорит об особенностях процесса приспособления ребенка к учебе и школьной жизни.
За два часа вебинара вы поймете, что адаптироваться к школе важно не только первокласснику, но даже будущему выпускнику.
Первая лекция станет началом серии вебинаров от эксперта Family Tree Марьяна Безруких. В них психофизиолог обещает осветить моменты, которые беспокоят родителей школьников больше всего. Например, неусидчивость, сложность с выполнением домашней работы и нелюбовь к чтению.
Зарегистироваться на первую бесплатную лекцию можно здесь.
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