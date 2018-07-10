Елена Захарова взяла под опеку мать-одиночку троих детей

Елена Захарова стала своего рода доброй феей для девушки-сироты, которая воспитывает одна троих детей. Вместе со стилистом она приняла участие в преображении выпускницы детского дома, которая наряду с остальными звездами шла по красной дорожке на церемонии открытия XIII Международного кинофестиваля «В кругу семьи». Это кинособытие проходит в Ярославле. А сама Захарова перед церемонией отправилась в детский дом, где ее ждали несколько выпускниц этого учреждения.

«Эти девушки растят детей без отцов. Все мамы — выпускницы детского дома. И я понимаю, что службам, которые их опекают, надо памятник поставить. Слава богу, эти девочки не отказались от детей. У Дианы трое детей, а ей 25 лет! Ну, с другой стороны, и слава богу — они же у нее есть! Она жива, она не умерла от голода, ей помогают люди. Она не отказалась и не сделала аборт. Или другая мама — ей 17 лет, ребеночку 8 месяцев. Это очень трогательно. И мне, конечно, захотелось им сразу помогать», — рассказала Елена, которая сама воспитывает маленькую дочку.

Кстати, как призналась WomanHit.ru актриса, помочь девушке стать красивее не составило труда. Чувство вкуса у Захаровой присутствовало с детства, она его диктовала даже своей маме, поэтому для нее никогда не возникало проблем с тем, чтобы быть модной и красивой.

«Я иногда, кстати, маму критикую — как она готовит, как одевается. Я покупаю ей одежду, и она всегда со мной советуется. Откуда что берется, я не знаю — если говорить о вкусе. Но мама говорила, что когда я была маленькой, я уже в детском саду заявляла: «Так, я в этом вчера ходила, сегодня не пойду». Мы также переживали, когда ждали, что в школе надо будет носить школьную форму. И когда ее отменили, я опять говорила: «Нет-нет, мне надо что-то новенькое».

Впрочем, и сейчас график актрисы таков, что пойти два дня в одном и том же на мероприятия она уже не может. «Но бывает, что я хожу в своем, то есть сама приобретаю, не беру у кого-то из дизайнеров для светского выхода, как это мы обычно делаем», — поведала актриса.