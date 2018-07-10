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В США воссоединили 11 семей мигрантов из Гватемалы
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В США воссоединили 11 семей мигрантов из Гватемалы 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Гватемале удалось добиться воссоединения 11 семей мигрантов, ранее разделенных властями США, сообщила глава МИД страны Сандра Ховель.
"Благодаря великолепной координации и совместной работе МИД Гватемалы, консульств Гватемалы в США и американских властей, сегодня у нас есть 11 воссоединенных семей. Мы продолжим работы до воссоединения всех наших детей с семьями", — написала Ховель в своем микроблоге в Twitter.
Она также подтвердила, что во вторник в Гватемале состоится встреча представителей Сальвадора, Гондураса, Мексики и Гватемалы с министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен по вопросам миграции и безопасности. Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.
Позднее американский президент Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего». В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.
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