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Грудной ребенок в Саратовской области умер на руках у братьев
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Грудной ребенок в Саратовской области умер на руках у братьев 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Нерадивой матери, которая уехала из дома в Саратов, суд вынес обвинительный приговор.
— Многодетная мать из Базарно-Карабулакского района в возрасте 33 лет по сути бросила своего грудного малыша, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности преступления в региональном СУ СКР. — Уехав на сутки в областной центр, женщина оставила своего 4-месячного сына с младшими братьями и знакомой.
Трагедия произошла 25 января 2018 года. Выяснилось, что оставленный матерью ребенок страдал рядом врожденных заболеваний. Кроме того, у него была простуда.
Два младших брата и пожилая знакомая женщины смотрели за малышом. Однако не смогли вовремя оказать ему помощь и вызвать доктора, когда у грудничка подскочила температура.
Когда один из сыновей попытался позвонить маме, чтобы сообщить ей оо тяжелом состоянии грудного ребенка, то попросту не смог этого сделать: женщина была вне зоны действия сети, так как выключила свой мобильник.
Утром 26 января малыш скончался. Следствие пришло к выводу, что в этом напрямую виновата его мать, оставившая беспомощного сына на длительное время. Суд приговорил виновную к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены и педиатр с медсестрой, которые недостаточно патронировали малыша.
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