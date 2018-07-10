Грудной ребенок в Саратовской области умер на руках у братьев

Нерадивой матери, которая уехала из дома в Саратов, суд вынес обвинительный приговор.

— Многодетная мать из Базарно-Карабулакского района в возрасте 33 лет по сути бросила своего грудного малыша, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности преступления в региональном СУ СКР . — Уехав на сутки в областной центр, женщина оставила своего 4-месячного сына с младшими братьями и знакомой.

Трагедия произошла 25 января 2018 года. Выяснилось, что оставленный матерью ребенок страдал рядом врожденных заболеваний. Кроме того, у него была простуда.

Два младших брата и пожилая знакомая женщины смотрели за малышом. Однако не смогли вовремя оказать ему помощь и вызвать доктора, когда у грудничка подскочила температура.

Когда один из сыновей попытался позвонить маме, чтобы сообщить ей оо тяжелом состоянии грудного ребенка, то попросту не смог этого сделать: женщина была вне зоны действия сети, так как выключила свой мобильник.

Утром 26 января малыш скончался. Следствие пришло к выводу, что в этом напрямую виновата его мать, оставившая беспомощного сына на длительное время. Суд приговорил виновную к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены и педиатр с медсестрой, которые недостаточно патронировали малыша.