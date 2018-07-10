Почему современные дети спят по полчаса

Эксперт объяснил, как бороться с бунтом младенцев под названием «не хочу спать».

Настоящий тренд времени — малыши перестали спать подолгу. Полчаса, а то и двадцать минут от силы — и все. Но это же не норма, кричат бывалые родственники. Да нет, бывает и так, ничего страшного — уверяют одни специалисты. Как это, ничего страшного?! — ужасаются другие медики. — Ребенок же так не отдыхает, вырастет нервным! А мамы тихо сходят с ума — не успели уложить младенца, а он уже открыл глаза и готов далее познавать мир. Помочь разобраться в проблеме мы попросили педиатра Веру Николаеву

— Да, это и правда так: сегодня дети спят помалу. Точнее сказать — отчего-то не умеют переходить из одной фазы сна в другую. Но помочь им в этом можно. И нужно! Это потребует от родителей усилий, но зато потом они будут вознаграждены.

Скажу сразу: среди моих коллег действительно нет единого мнения по поводу того, нормален такой сон или нет. Я отношусь к числу тех, кто нормой это не считает. По моему мнению, ребенок должен спать днем минимум час, а лучше полтора. Почему малыши сопротивляются этому? Трудно сказать. Лично я думаю, что для них слишком агрессивна окружающая среда. Мы, взрослые, уже довольно грубые биомеханизмы, мы уже не чувствуем множественных излучений от телевизоров, сотовых телефонов и прочей техники, малыши же к ней очень чувствительны. Полагаю, что многие меня раскритикуют за это высказывание, но я уверена: то, что родители не выпускают сотовые телефоны из рук и на прогулке с ребенком, и в доме, и в процессе занятий с малышом, не может не иметь последствий. В большинстве наших домов постоянно включен телевизор, а взрослые разговаривают громко и агрессивно. Вносят свою лепту в ситуацию и хаотичный режим дня малыша — в том случае, если родители исповедуют «свободный режим воспитания».

За 15-20 минут до того, как вы начинаете укладывать малыша, не устраивайте никаких игр и развлечений. Детям трудно из фазы бодрствования перейти ко сну — они еще просто не способны понять, что им нужно именно это. Может быть также, что вы пытаетесь уложить малыша не в «его» время. Иногда даже маленькие передвижения в режиме дня приводят к потрясающим результатам, хотя речь может идти буквально о нескольких минутах — 10-15. Считается, что оптимальное время для детского сна — примерно с 8.30 до 9.30, затем с 12.30 до 14.00, а после обеда 15.00–16.00. Но это не время укладки ребенка, а просто физиологические циклы, во время которых малыш наиболее склонен ко сну, расслаблен, спокоен. Вы же должны корректировать режим дня именно под вашего малыша, учитывая его индивидуальные особенности.

Итак, допустим, вам удалось продлить фазу сна, ребенок смог перейти через ее границу и спит дальше. Теперь нужно находиться у его кровати за несколько минут до его пробуждения, ведь очень важно, чтобы он проснулся и увидел вас, понял, что ничего страшного с ним не произошло, мама рядом. Вот так, преодолевая вместе с вами свои фазы сна, малыш и научится спать — уже без вашей помощи.