Молодым мамам помогают найти интересную работу

В столице продолжается проект Женского делового центра «Мама в деле», в рамках которого для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проводят тренинги. 10 июля корреспондент «ВМ» встретилась с одной из его участниц.

Москвичка Полина Калашникова-Стрелова — мама троих детей. По первому образованию Полина юрист-международник, по второму — менеджер по подбору персонала. А недавно она освоила третью специальность и получила диплом маркетолога.

— Я не могу подолгу сидеть дома, — рассказала молодая мама. — Мне хочется развиваться, учиться и быть уверенной, что я всегда смогу найти работу. Я не нахожусь в активном поиске — работаю в энергетической компании. Но мне все равно хочется расширить возможности для самореализации. Поэтому я участвую в этом проекте, учусь.

Мам, желающих повысить свою квалификацию и получить новую профессию, много. Оно и понятно — «выпадая» из рабочего процесса на три года, влиться обратно женщинам непросто.

— Многие сферы развиваются стремительно, формируются новые тренды, требования к сотрудникам, — пояснила Наталья Филимонова , директор Государственного бюджетного учреждения «Женский деловой центр». — И женщине сложно адаптироваться в новых условиях, влиться в рабочий процесс.

Это влияет не только на профессиональные характеристики женщины, но и на ее психологическое состояние — многим мамам знаком страх оказаться ненужной на работе после долгого отсутствия, а кого-то такие страхи в дальнейшем и вовсе заставляют отказаться от пополнения в семье. И хотя рождаемость в столице на хорошем уровне (с января по май 2018 года родились 52 559 младенцев), власти города не перестают заботиться о благосостоянии семей, поэтому проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Так, на мультитренингах для мам проводят курсы по предпринимательству, лекции на темы, которые их волнуют: как совмещать работу и семью, повышать квалификацию во время декретного отпуска, как правильно составить резюме. Темы встреч москвички выбирали сами в ходе голосования на проекте «Активный гражданин».

— У нас мамы могут освоить новую востребованную профессию, например, бухгалтера или логиста, — рассказала Наталья Филимонова. — Мы единственное учреждение в структуре службы занятости, которое само формирует банк уникальных вакансий с частичной и дистанционной занятостью, чтобы мамы могли не растерять профессиональные навыки, работать и иметь время на семью.

На тренингах мамы общаются с психологами, карьерными консультантами, имидж-консультантами и другими специалистами.

— Я советую мамам мониторить вакансии тех компаний, которые им интересны. Если видите в требованиях навык, которого у вас нет, — это стимул повысить квалификацию, — уверена карьерный консультант Дарья Жданова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Этот проект должен продолжаться. Для женщины отпуск по уходу за ребенком — уникальное время, когда она может получить образование, найти хобби, друзей. Очень важно, что родители объединяются, делятся своими наработками по теме воспитания детей, решения семейных вопросов и многими другими. То время, когда женщина сидела с ребенком дома, прошло. Сейчас молодые люди, которые становятся родителями, ведут активный образ жизни, они хотят развиваться и идти вперед