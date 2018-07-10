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Неожиданная причина плохого поведения детей
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Неожиданная причина плохого поведения детей 

МедикФорум 35 минут назад
Фото: МедикФорум
Американские исследователи из Университета Иллинойса и Мичиганского университета увидели вину родителей в том, что их дети плохо себя ведут. Ученые наблюдали за жизнью 172 полных семей с детьми старше пяти лет и пришли к выводу о том, что проблемы с детским поведением тесно связаны с зависимостью от гаджетов их родителей. Наблюдения за семьями длились шесть месяцев. Исследователи обращали внимание на то, как часто родители отвлекались на свои гаджеты во время разговоров или занятий с детьми. Также специалисты беседовали с родителями, которых просили ответить на вопросы о поведении детей и переживаемых ими самими стрессе и депрессии. Кроме того, родители должны были оценить общение своих детей с электронными устройствами. Специалисты обнаружили, что 40% матерей и 32% отцов в этих семействах были зависимы от своих телефонов, и данное обстоятельство коррелировало с поведенческими проблемами у детей.
«В половине семей взаимодействие с детьми прерывалось электронными устройствами не реже трех раз в день. Только у одной десятой участников такого никогда не происходило», — рассказали авторы проекта в публикации The Daily Mail.
Ранее МедикФорум писал о том, что голодное детство оказывается причиной психических заболеваний в зрелом возрасте.
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