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Половина россиян безразлично относится к перевозке детей без автокресла
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Половина россиян безразлично относится к перевозке детей без автокресла 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Шокирующую статистику водительского нигилизма озвучила ГИБДД. Половине автомобилистов совершенно всё равно, как перевозить детей — в специальном кресле или без него.
Как стало известно «КВ», ведомство провело соцопрос вреди автовладельцев. Перед ними ставился единственный вопрос: «Как вы поступите, если увидите, что ребенка собираются перевозить в машине без детского удерживающего устройства?». В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек. Результаты получились поистине удручающими. 51% опрошенных признались, что им будет совершенно всё равно. Дескать, каждый сам должен нести ответственность за собственного ребенка, и нечего тут вмешиваться. 24% участников сказали, что попытаются вразумить горе-водителя и объяснят ему, что без кресла путешествовать с малышом смертельно опасно. Всего 18% указали, что личным примером покажут, что перевозить ребенка надо только в удерживающем устройстве. Самый редкий сценарий по итогам опроса — звонок в полицию. Сообщить дорожным стражам порядка о нарушителе готовы всего лишь 7% участников исследования. При этом в ГИБДД напомнили, что поездка даже с годовалым малышом весом в 10 кг на скорости 50 км/ч может стоить ему жизни в случае ДТП. Как отметили полицейские, при резком ударе вес ребенка увеличится в 30 раз и составит целых 300 кг. Удержать чадо на руках в такой ситуации будет физически невозможно. Кроме того, в ведомстве рассказали, куда лучше всего ставить детское кресло. Самое безопасное место — среднее на заднем ряду сидений. Авторы исследования заверили, что это подтверждено множеством краш-тестов как в России, так и за рубежом. Источник
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