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Елена Сафонова бросила детей
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Елена Сафонова бросила детей 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
На Первом канале 16 июля начинается новый сериал с забавным названием «Старушки в бегах» режиссера Ивана Бычкова. В восьмисерийном фильме приняли участие Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Алена Коломина, Сергей Баталов, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского кино.
Жанр картины можно назвать драмой с элементами комедии. История начинается с того, что три старинные подружки живут вместе со своими взрослыми детьми. Вечная тема отцов и детей и «квартирный вопрос» сподвигают в один прекрасный день женщин уехать к своей приятельнице, тем самым дав детям дышать «полной грудью».
Вместе с тем, героини не хотят ставить на себе крест: они хотят, чтобы и их жизнь продолжалась. На пути дам все время встречаются всякие препятствия, которые они преодолевают. «Они начинают всем помогать: строить личную жизнь, кого-то лечить, куда-то пристраивать», — цитирует Сафонову "Вечерняя Москва". По словам актрисы, они люди другого поколения, и просто не могут пройти мимо тех, кто нуждается в помощи.
Поделилась впечатлениями от съемок и другая актриса — Марина Яковлева. «Мне очень дороги эти съемки. У нас замечательное трио получилось. С трепетом жду выхода. Юмор — одна из важных составляющих нашего сериала. Комедия — мой жанр. Я его очень люблю», — заявила она.
Еще одна героиня фильма Татьяна Орлова рассказала, как ей пришлось на съемках водить «Волгу» 1961 года выпуска. Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила!… Это трудно", — призналась артистка.
Отметим, сериал снимался в Коломне и в других пунктах дальнего Подмосковья. Зрители смогут полюбоваться коломенскими двориками, церквями, деревушками на берегах реки и красивым подвесным мостом. Картина будет выходить в эфир в 21:35 од 19 июля.
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