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Квартирный вопрос заставил Сафонову сбежать к подруге
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Квартирный вопрос заставил Сафонову сбежать к подруге 

Teleprogramma.pro 20 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Сафонова приняла участие в съемках сериала с забавным названием «Старушки в бегах». Сюжет повествует о трех подругах, которые живут вместе с уже выросшими отпрысками. Вечный конфликт между отцами и детьми, а также квартирный вопрос заставляют женщин переехать к подруге, чтобы дать детям свободу.
При этом жизнь для трио на этом не останавливается. Дамы преодолевают трудности, налаживают личную жизнь, кого-то лечат и так далее. По словам Сафоновой, все три героини принадлежат к другому поколению и не могут отказать в помощи тем, кому она требуется.
Кадр из сериала «Старушки в бегах»
Марина Яковлева также высказалась о проекте. Актриса призналась, что очень ждет выхода сериала на экраны. По ее словам, сюжет пронизан юмором и комедия — ее любимый жанр.
Татьяна Орлова, сыгравшая одну из героинь, рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время съемок. По сюжету ее персонаж водила автомобиль «Волга» 1961 года выпуска. Актриса призналась, что ничего более сложного, чем эта машина, ей не приходилось водить.
Съемки сериала проходили в Коломне и других местах Московской области. Сериал начнет выходить на «первой кнопке» с 16 по 19 июля в 21:35, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Вечерняя Москва».
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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