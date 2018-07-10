Старушки в бегах. Премьера на Первом!

Три подруги Зина, Лида и Катя живут вместе со своими взрослыми детьми. Вечный «квартирный вопрос» переплетается с такой же вечной темой «отцов и детей». И в один прекрасный день дамы решают уехать и освободить своих детей от накопившихся проблем…

Современная мелодрама с элементами комедии, главных героинь которой сыграли всеми любимые актрисы, заставит вас и посмеяться, и взгрустнуть, и о многом подумать, а может быть — оценить по-новому собственные отношения с детьми и отношение к себе самой или себе самой… Героиням фильма непросто — они несут свой крест, маясь от конфликтов по шаблону дети-родители и нерастраченных чувств. Дети их, матерей, понимать не могут и не хотят, и подруги решают устроить себе каникулы, освободив детей от своего общества. Они втроем отправляются в путешествие, которое окажется очень значимым для каждой из них.

— В фильме мы снимались вместе с Еленой Сафоновой, Татьяной Орловой, Сергеем Баталовым, Вячеславом Манучаровым. Три подруги живут вместе с детьми, и между ними хамство, недопонимание… И они втроем собираются и решают бросить детей, внуков и все проблемы и уехать к подруге в деревню, — рассказывает Марина Яковлева. — Их ждут всякие приключения. А дети пускаются за ними в погоню. Побеждает любовь и взаимопонимание. Мне очень дороги эти съемки. У нас замечательное трио получилось. С трепетом жду выхода. Юмор — одна из важных составляющих нашего сериала. Комедия — мой жанр. Я его очень люблю.

— Мы играли историю трех подружек, которые не хотят, чтобы их жизнь закончилась. Их дети выросли, больше не нуждаются в родителях, но героини хотят, чтобы их жизнь продолжалась, поэтому они собрались и поехали к своей подруге, — поясняет Елена Сафонова. — Сериал рассказывает о том, как они едут к своей подруге, но у них на пути постоянно встречаются всякие препятствия, которые мешают им двигаться дальше, потому что они люди другого поколения, они не могут пройти мимо тех, кто нуждается в помощи. Они начинают всем помогать: строить личную жизнь, кого-то лечить, куда-то пристраивать…"

— В сериале «Старушки в бегах» мне нужно было водить машину. У меня есть права, и я умею это делать. Но на съемках автомобиль был непростой — «Волга» 1961-го года выпуска, — смеется Татьяна Орлова. — С нею раньше я, конечно, не сталкивалась. Мало того, что переключение передач находится на руле, так еще чтобы повернуть руль или нажать на педаль сцепления приходилось прилагать немалые усилия. Это трудно. Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила!

"Цепляющее за душу" название фильма конечно же специально запутывает зрителей. Эти «старушки» готовы дать фору молодым. Но чем обернется для каждой из них эта встряска, какими вернутся подруги из своего «похода» — увидим скоро на Первом!

Смотрите фильм 16-19 июля в 21:35 на Первом канале!