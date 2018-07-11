Из Москвы в Петербург ребенка можно отправить на поезде без родителей

Услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых появилась у РЖД . Теперь ребенка можно отправить одного в Петербург из Москвы и привезти обратно на скоростном поезде АО «ФПК» № 747/748 «Невский экспресс». В пути ребенка будут сопровождать специально обученный проводник и начальник поезда.

Услуга доступна для детей от 10 до 16 лет (включительно), для которых, согласно правилам перевозок пассажиров, оформляется взрослый билет и которые имеют право путешествовать без сопровождения. Родители или законные представители могут оформить услугу на Ленинградском вокзале Москвы (кассовые окна №№ 1, 2) и на Московском вокзале Санкт-Петербурга (кассовые окна №№ 9, 10).

Для того, чтобы отправить ребенка без сопровождения в Санкт-Петербург, понадобится:

Паспорт взрослого; Документ, удостоверяющий личность ребенка; Документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка; Заполненное заявление, образец которого есть в кассе.

После этого потребуется оформить проездной документ и оплатить квитанцию. Стоимость услуги — 1 500 рублей. При оформлении документов указываются данные и телефон лица, встречающего ребенка на станции назначения. Оформление услуги возможно только при покупке билета на ребенка.

В день отправления нужно будет приехать на вокзал заранее (как минимум за полчаса). Ребенка встретит сотрудник сервисного центра и разместит в зале ожидания повышенной комфортности. Когда придет время посадки в поезд, ребенку помогут найти свое место и разместиться там. В течение всей поездки пассажиром будут заниматься проводник, прошедший специальный отбор для работы с детьми, и начальник поезда.

Если встречающий в пункте назначения опоздает, ребенка поместят в комфортный зал ожидания и побудут с ним до момента, пока не приедет взрослый.

Аналогичная услуга с октября 2013 года предоставляется юным пассажирам высокоскоростных поездов «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург.

Для детей от 10 до 16 лет (включительно), совершающих поездку в поезде «Сапсан» без сопровождения взрослых, специально выделены места в купе вагона № 10 (в «Детской зоне»).

И ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Домашним животным разрешат ездить на поезде без хозяев

Автобусы для перевозки детей обязали оснастить проблесковыми маячками

В Санкт-Петербург с детьми: что посмотреть