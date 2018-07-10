Музыка и большой теннис: Анна Хилькевич рассказала о планах на будущее дочери

Анна Хилькевич начала задумываться о будущем своей дочери, которой в этом году исполнится три года. В скором времени малышку можно будет водить по разным секциям и кружкам, а по каким именно, актриса пока размышляет и общается на эту тему с интернет-мамочками.

Анна всерьез решила заняться вопросом развития Арианны, думает о роде её деятельности в будущем и откладывает деньги на образование, надеясь увидеть её в музыке и большом теннисе одновременно. Как совместить два этих занятия — сложный вопрос, на который и поспешили ответить опытные мамы. Чтобы не нагружать чадо и не заставлять его нервничать, Анне посоветовали начать с чего-то одного, дать адаптироваться и понять, его ли это. Занимаясь несколькими делами сразу, ребенок будет с трудом осваивать программу и овладевать навыками, делая всё в полсилы.

Дочь Хилькевич хотят видеть на телеэкранах, как и её маму, поэтому было бы неплохо дать продолжение актерской профессии в этой семье. Это большой плюс для Арианны, ведь у нее есть собственный педагог, который всегда будет готов помочь, поделиться опытом и дать наставление безвозмездно. Впрочем, решение девочка сможет принять уже сама, выбирая ВУЗ по окончании школы. Фанаты пошутили над этим, представив, как Арианна поступит в институт, а мама всё еще будет играть студентку в бесконечном «Универе». «Музыка это хорошо! А вот мальчика в спорт!» «Можно в балет или в гимнастику.. вообще надо у ребенка спрашивать» «Когда-то я отдала ребенка в кружок ИЗО, теперь этот ребенок — востребованный художник, живет в Италии» «Сложный вопрос, нужно пробовать разное!»

Сейчас Анна находится в ожидании второго малыша и стремительно набирает вес, что неизбежно, поэтому ей приходится мириться с этим и есть за двоих.