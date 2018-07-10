Красный Крест назвал неприемлемым разделение семей мигрантов в США

"Для меня ситуация выглядит абсолютно ясно — разделение семей неприемлемо, дети никогда не должны насильно отделяться от своих семей", — заявил Рокка.

Он выразил надежду, «что вся эта ситуация — это просто такой „печальный момент“ в подходе к решению проблемы, и правительство США решит вопрос, как и заявляло».

"Как вы знаете, мы вне политики, нас волнует только гуманитарный момент — и для нас это причина для озабоченности в ситуации с этими разделенными семьями", — добавил глава МФКК.

"Я бы хотел отметить, что мы крайне не удовлетворены текущей ситуацией и надеемся на ее немедленное разрешение", — заключил Рокка.

Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае-начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.