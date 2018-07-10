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Механик увидел маленького ребенка, пристегнутого в раскаленной машине. Он был ошеломлен, когда мать сказала это!
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Механик увидел маленького ребенка, пристегнутого в раскаленной машине. Он был ошеломлен, когда мать сказала это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я работаю в автосервисе. Я прыгаю в машину и заезжаю внутрь, когда увидел в зеркало заднего вида маленького мальчика, пристегнутого к сиденью. Он улыбается и машет мне. Я оглядываюсь и смотрю на него ошарашенным взглядом.
Я: «Ох, почему ты здесь находишься?»
Мальчик: «Мама сказала, что я могу остаться в машине.»
Я: «Я думаю, что твоя мать ошибалась.»
Я опускаю вниз окно и кричу мастеру магазина. Он подходит и у него челюсть отваливается. Я снимаю ремень с ребенка, к его ужасу, и провожу его в вестибюль, держа его за руку.
Мать: «Как ты смеешь трогать моего ребенка! ВЫЗОВИТЕ ПОЛИЦИЮ!»
Я: «Не кричите на меня. Почему, по-твоему, оставить сына в машине было хорошей идеей? Ты хоть представляешь, как жарко было в твоей машине, когда я сел в нее?!»
Мать: «Он неугомонный. Он успокаивается только тогда, когда может вздремнуть в машине! ЗАЧЕМ ВЫ ЕГО ЗАБРАЛИ С СОБОЙ?!»
Я: «Мэм. Я не оставлю ребенка в горячей машине в пяти футах в воздухе, пока буду обслуживать ее.»
Мастер цеха: «Продолжайте, мэм… Позвоните в полицию и объясните им, почему энергия вашего сына — достаточная причина, чтобы оставить его в горячей машине с закрытыми окнами… Думаю, они могут быть на нашей стороне.»
Она высказывается ненормативной лексикой на нас около 30 секунд, прежде чем штурмует помещение в поисках своей машины.
Мастер цеха, повернувшись ко мне: «Ты собираешься вернуть ее машину?»
Я: «Вообще-то, я думал пойти пообедать.»
Поделитесь этим сообщением со всеми, кого вы знаете … мы уверены, что каждый родитель знает, что нехорошо оставлять своего ребенка в горячей машине с закрытыми окнами.
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