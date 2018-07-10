Механик увидел маленького ребенка, пристегнутого в раскаленной машине. Он был ошеломлен, когда мать сказала это!

Я работаю в автосервисе. Я прыгаю в машину и заезжаю внутрь, когда увидел в зеркало заднего вида маленького мальчика, пристегнутого к сиденью. Он улыбается и машет мне. Я оглядываюсь и смотрю на него ошарашенным взглядом.

Я: «Ох, почему ты здесь находишься?»

Мальчик: «Мама сказала, что я могу остаться в машине.»

Я: «Я думаю, что твоя мать ошибалась.»

Я опускаю вниз окно и кричу мастеру магазина. Он подходит и у него челюсть отваливается. Я снимаю ремень с ребенка, к его ужасу, и провожу его в вестибюль, держа его за руку.

Мать: «Как ты смеешь трогать моего ребенка! ВЫЗОВИТЕ ПОЛИЦИЮ!»

Я: «Не кричите на меня. Почему, по-твоему, оставить сына в машине было хорошей идеей? Ты хоть представляешь, как жарко было в твоей машине, когда я сел в нее?!»

Мать: «Он неугомонный. Он успокаивается только тогда, когда может вздремнуть в машине! ЗАЧЕМ ВЫ ЕГО ЗАБРАЛИ С СОБОЙ?!»

Я: «Мэм. Я не оставлю ребенка в горячей машине в пяти футах в воздухе, пока буду обслуживать ее.»

Мастер цеха: «Продолжайте, мэм… Позвоните в полицию и объясните им, почему энергия вашего сына — достаточная причина, чтобы оставить его в горячей машине с закрытыми окнами… Думаю, они могут быть на нашей стороне.»

Она высказывается ненормативной лексикой на нас около 30 секунд, прежде чем штурмует помещение в поисках своей машины.

Мастер цеха, повернувшись ко мне: «Ты собираешься вернуть ее машину?»

Я: «Вообще-то, я думал пойти пообедать.»

Поделитесь этим сообщением со всеми, кого вы знаете … мы уверены, что каждый родитель знает, что нехорошо оставлять своего ребенка в горячей машине с закрытыми окнами.