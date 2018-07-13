В Башкирии накажут сотрудников клуба, нарушивших организацию похода детей на Атыш

В Башкирии сотрудников подросткового клуба привлекут к ответственности за нарушение организации похода детей на водопад Атыш. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

— Установлено, что туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет во главе с тренером-преподавателем клуба «Данко» и его помощником, находясь на водопаде Атыш, не смогла самостоятельной перейти вброд реку Инзер из-за увеличения уровня воды. На противоположный берег реки их на катамаране переправил зональный поисково-спасательный отряд, прибывший по сообщению одного из очевидцев случившегося. Туристическая группа 10 июля этого года на электричке прибыла в Уфу, где дети переданы своим родственникам, — рассказали в надзорном ведомстве.

При этом прокурорская проверка показала, что руководство указанного учреждения не уведомило территориальное подразделение МЧС России о запланированном походе с участием детей, его длительности и маршрутах передвижения, чем подвергло опасности жизни юных туристов. Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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