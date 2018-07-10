В Италии отказались возвратить россиянам маленькую дочь

Житель Архангельской области Сергей Сидоров пытается вернуть в Россию свою семилетнюю дочь, которую бывшая жена тайком вывезла в Италию, после чего девочку отдали в детдом.

Светлана Даваре увезла дочь в Италию в 2015 году, спустя два года после развода с Сидоровым, пишет RT. По словам мужчины, она увезла девочку из России незаконно, без его согласия.

В Италии у Светланы произошло нервное расстройство, из-за чего местные органы опеки забрали ребенка в семейный дом, несмотря на то, что у женщины был супруг-итальянец. Девочку определили в учреждение на время лечения.

Узнав о случившемся, в ноябре 2017 года отец ребенка подал иск в суд города Коряжмы, пытаясб доказать, что девочка должна проживать с ним. В миланском генконсульстве России Сидорову сообщили, что он сможет вернуть ребенка только через итальянский суд.

Вместе с тем, мать девочки переживала, что из семейного дома дочку может забрать другая семья, хотя Даваре не лишена родительских прав. В мае 2018 года, во время одного из свиданий, вместе с супругом она попыталась вывезти дочку в Россию. Супруги посадили девочку в машину, предварительно купив билеты из Вены в Россию, и покинули Италию.

Однако после пересечения границы с Германией их машину остановила местная полиция. Ребенка отправили в немецкий приют. В итоге вернули в чужую семью в Трентино, а Светлане запретили видеться с дочерью, так как она нарушила итальянские законы.