Дети мигрантов возрастом до пяти лет в США воссоединятся с родителями к утру четверга

ТАСС , 12 июля. Все дети мигрантов возрастом до пяти лет, нелегально приехавшие в США с родителями, воссоединятся со своими семьями к утру четверга. Об этом агентству Reuters в среду заявил представитель американской администрации.

Отмечается, что данное решение принято в связи с постановлением судьи из Сан-Диего (штат Калифорния), согласно которому властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. В случае если речь шла о детях младше пяти лет, на это отводилось 14 дней. Таким образом, крайний срок для воссоединения самых юных из общего числа детей нелегальных иммигрантов с их семьями истек во вторник.