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Дети мигрантов возрастом до пяти лет в США воссоединятся с родителями к утру четверга
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Дети мигрантов возрастом до пяти лет в США воссоединятся с родителями к утру четверга 

ТАСС 23 часа назад
ТАСС, 12 июля. Все дети мигрантов возрастом до пяти лет, нелегально приехавшие в США с родителями, воссоединятся со своими семьями к утру четверга. Об этом агентству Reuters в среду заявил представитель американской администрации.
Отмечается, что данное решение принято в связи с постановлением судьи из Сан-Диего (штат Калифорния), согласно которому властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. В случае если речь шла о детях младше пяти лет, на это отводилось 14 дней. Таким образом, крайний срок для воссоединения самых юных из общего числа детей нелегальных иммигрантов с их семьями истек во вторник.
В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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