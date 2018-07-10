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Reuters: США обещают в течение суток воссоединить с родителями десятки детей нелегалов
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Reuters: США обещают в течение суток воссоединить с родителями десятки детей нелегалов 

ТАСС 48 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Власти США заявляют, что в течение нынешних суток они воссоединят несколько десятков детей младше пяти лет с их родителями, которые были задержаны после нелегального пересечения американской границы. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
26 июня федеральный суд в Сан-Диего (штат Калифорния), где слушаются дела, касающиеся судеб тысяч задержанных иммигрантов и их детей, постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. В случае, если речь шла о детях младше пяти лет, на это отводилось 14 дней. Таким образом, крайний срок для воссоединения самых юных из общего числа детей нелегальных иммигрантов с их семьями истекает во вторник.
По данным Reuters, власти направили в суд документ, в котором говорится, что они обнаружили в специальных центрах содержания в общей сложности 75 детей младше пяти лет, которые, согласно постановлению, подлежат воссоединению с родителями. Из них 38 детей вернутся в свои семьи, скорее всего, уже во вторник.
Другие же будут воссоединены сразу после того, как власти смогут подтвердить, что их родители в состоянии должным образом заботиться о детях, отмечается в документе. При этом с некоторыми нелегалами, которые были отпущены после задержания до начала проведения над ними суда, по— прежнему пока не удается установить связь. В переданных в суд бумагах власти отмечают, что таким образом они, по их мнению, выполнили требование юстиции по воссоединению детей младше пяти лет, уложившись в указанные сроки.
В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле Минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа.
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