Reuters: США обещают в течение суток воссоединить с родителями десятки детей нелегалов

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. / ТАСС /. Власти США заявляют, что в течение нынешних суток они воссоединят несколько десятков детей младше пяти лет с их родителями, которые были задержаны после нелегального пересечения американской границы. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

26 июня федеральный суд в Сан-Диего (штат Калифорния), где слушаются дела, касающиеся судеб тысяч задержанных иммигрантов и их детей, постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. В случае, если речь шла о детях младше пяти лет, на это отводилось 14 дней. Таким образом, крайний срок для воссоединения самых юных из общего числа детей нелегальных иммигрантов с их семьями истекает во вторник.

По данным Reuters, власти направили в суд документ, в котором говорится, что они обнаружили в специальных центрах содержания в общей сложности 75 детей младше пяти лет, которые, согласно постановлению, подлежат воссоединению с родителями. Из них 38 детей вернутся в свои семьи, скорее всего, уже во вторник.

Другие же будут воссоединены сразу после того, как власти смогут подтвердить, что их родители в состоянии должным образом заботиться о детях, отмечается в документе. При этом с некоторыми нелегалами, которые были отпущены после задержания до начала проведения над ними суда, по— прежнему пока не удается установить связь. В переданных в суд бумагах власти отмечают, что таким образом они, по их мнению, выполнили требование юстиции по воссоединению детей младше пяти лет, уложившись в указанные сроки.