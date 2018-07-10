Экс-священник из «Дома-2» выбросил новорожденного из-за неадекватной любовницы

Меньше месяца назад «блудливый поп» и экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев в третий раз стал отцом. Однако пополнение в семье не смогло отвлечь экс-священника от ненормальной любовницы Олеси Лисовской.

В своем Instagram Вальтер выложил странное видео, на котором всклокоченная Лисовская кричит матом и бьет его горячим утюгом по рукам. Соломенцев отметил, что ради любви и страсти с Олесей он готов терпеть мучения. Он предложил любовнице еще раз побороться за свое сердце.

"Олеся, я давно простил тебя за ту ложь, — обратился к Лисовской Вальтер — которою ты пыталась загримировать свою сердечную путаницу, обманывая, что я избивал, насиловал и шантажировал тебя. Прекрати играть, покайся и попытайся вернуть то единственное подлинное чувство, которое было между нами. Тебе будет непросто, ведь я весьма разочарован в тебе, но, уверен, ты сильная и сможешь побороться. Удачи тебе! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)".

Пользователи Сети попытались образумить новоиспеченного отца, его уговаривали вернуться к жене и сыновьям и бросить ненормальную Олесю. Ведь всего пару недель назад супруга Вальтера Галина Гаджиева родила экс-священнику третьего ребенка.

"Приехал наш папа, был с детьми, я в роддоме. навещали меня. родился малыш. нас выписали, у меня на выписном листе диагноз-эклампсия. Малыш родился 50 см, 2770-вес. я прихожу в норму. малыш хорошенький. еще не крестили. но папу нашего мы уже отпускаем. Благодарю его публично и так. очень сильно благодарю. вот и все. я очень надеюсь впереди нас с малышами ждет радость и тишина", — написала Галина в соцсетях.

Судя по фразе «папу нашего, мы уже отпускаем», Вальтер вернулся к Лисовской, бросив жену с тремя детьми в одиночестве. Вероятно, Соломенцев не смог забыть любовницу и планирует возобновить с ней отношения, поэтому снова выбросил супругу и сыновей из своей жизни.

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