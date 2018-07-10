Участниками военного конфликта в Йемене стали более 800 детей

Статистика Управления по координации гуманитарных вопросов ООН показала, что не менее 842 ребенка были завербованы сторонами военного конфликта в Йемене за 2017 год. Причем младшие из них едва достигли 11‐летнего возраста. Более 1300 детей получили увечья или погибли в ходе столкновений враждующих сторон. Об этом сообщил «Интерфакс».

Продолжающееся с 2014 года военное противостояние правительственных сил во главе с президентом Йеменской республики Абд Раббо Мансуром Хади и повстанцев-хуситов унесло жизни сотен детей, сделало калеками или полноценными участниками боевых действий.

«По меньшей мере 842 ребенка были завербованы сторонами конфликта в Йемене в 2017 году. Не менее 76 детей принимали участие непосредственно в боевых действиях, а самым младшим из них исполнилось всего 11 лет», — сказано в представленном 10 июля докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Специалисты ООН уточнили, что детей привлекали для охраны учреждений и контрольно-пропускных пунктов и учреждений, патрулирования территорий, доставки оборудования, еды и воды на боевые позиции враждующих сторон. За 2017 год в ходе йеменского военного конфликта получили увечья или погибли 1316 детей.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с 2015 года военный конфликт в Йемене унес жизни 2,2 тысячи детей, еще около 3,5 тысячи детей были ранены и травмированы.

В середине июня стало известно, что йеменские войска, при поддержке коалиции во главе Саудовской Арабии, захватили международный аэропорт Ходейда. По данным коалиции, аэропорт является основным каналом поставок оружия для повстанцев шиитского движения «Ансар Алла».