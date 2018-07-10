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«Детки в клетке»: в Ростове‐на‐Дону очевидцы сняли детей спокойно играющих за решеткой
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«Детки в клетке»: в Ростове‐на‐Дону очевидцы сняли детей спокойно играющих за решеткой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В социальных сетях развернулась жаркая дискуссия вокруг видео, снятого очевидцем возле одного из домов на улице Туполева в Ростове‐на‐Дону. На кадрах видно как под балконом первого этажа за решеткой играют трое детей. «360» попытался разобраться, как малыши оказались в зарешеченном загоне.
«Никто не залезет и не убежит», — прокомментировал автор видео.
Подписчики соцсетей восприняли кадры этого видео с юмором и пониманием по отношению к ребятишкам.
Источник фото: «ВКонтакте»
Источник фото: «ВКонтакте»
Источник фото: «ВКонтакте»
Источник фото: «ВКонтакте»
Правоохранители начали проверку информации в СМИ о детях, которые якобы сидят в клетке возле дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника отдела полиции по делам несовершеннолетних региона. Он добавил, что по результатам будет принято решение.
Местная жительница Анна Шепец в эксклюзивном интервью телеканалу «360» рассказала, чем на самом деле является «прославившаяся» в социальных сетях клетка и разуверила всех сомневающихся в «жестокости» родителей.
По ее словам, ограждение установили для того, чтобы под балконами не складировали мусор и по ночам не справляли нужду. А дети залезли туда самостоятельно, чтобы устроить в укромном месте что-то наподобие шалаша.
«Неужели если бы кто-то запирал туда детей насильно, они бы молчали и никого из проходящих не просили их освободить? Ведь рядом куча домов, очень много людей постоянно мимо ходит», — недоумевает Анна.
Поднявшуюся в СМИ шумиху она совершенно не понимает, а вот поведение снимающего вызвало у нее сплошное недоразумение. Почему мужчина, уверенный в том, что детей именно «заперли» просто снимал все происходящее на камеру, а не подошел и не спросил, нужна ли им помощь?
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