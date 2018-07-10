«Детки в клетке»: в Ростове‐на‐Дону очевидцы сняли детей спокойно играющих за решеткой

В социальных сетях развернулась жаркая дискуссия вокруг видео, снятого очевидцем возле одного из домов на улице Туполева в Ростове‐на‐Дону. На кадрах видно как под балконом первого этажа за решеткой играют трое детей. «360» попытался разобраться, как малыши оказались в зарешеченном загоне.

«Никто не залезет и не убежит», — прокомментировал автор видео.

Подписчики соцсетей восприняли кадры этого видео с юмором и пониманием по отношению к ребятишкам.

Источник фото: «ВКонтакте»

Источник фото: «ВКонтакте»

Источник фото: «ВКонтакте»

Источник фото: «ВКонтакте»

Правоохранители начали проверку информации в СМИ о детях, которые якобы сидят в клетке возле дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника отдела полиции по делам несовершеннолетних региона. Он добавил, что по результатам будет принято решение.

Местная жительница Анна Шепец в эксклюзивном интервью телеканалу «360» рассказала, чем на самом деле является «прославившаяся» в социальных сетях клетка и разуверила всех сомневающихся в «жестокости» родителей.

По ее словам, ограждение установили для того, чтобы под балконами не складировали мусор и по ночам не справляли нужду. А дети залезли туда самостоятельно, чтобы устроить в укромном месте что-то наподобие шалаша.

«Неужели если бы кто-то запирал туда детей насильно, они бы молчали и никого из проходящих не просили их освободить? Ведь рядом куча домов, очень много людей постоянно мимо ходит», — недоумевает Анна.

Поднявшуюся в СМИ шумиху она совершенно не понимает, а вот поведение снимающего вызвало у нее сплошное недоразумение. Почему мужчина, уверенный в том, что детей именно «заперли» просто снимал все происходящее на камеру, а не подошел и не спросил, нужна ли им помощь?