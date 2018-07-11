Хорошие гены: как выглядят мамы Шейк, Лопыревой и других известных красавиц

Посмотрите на мам этих очаровательных, успешных и знаменитых девушек — и поймете, от кого они унаследовали красоту и привлекательность. Что и говорить, хорошие гены ― лучший подарок своим детям.

Виктория и Ирина Лопыревы

Мама обладательницы титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой скоро отметит шестидесятилетие, но поверить в это сложно. Ирина Петровна демонстрирует потрясающую фигуру в бикини и на красных дорожках и выглядит рядом с Викторией скорее как ее сестра или подруга.

Ирина Шейк недавно показала архивное фото своей мамы Ольги Шайхлисламовой. «Одно лицо!», «Ирина перекрасилась», «Очень похожи на маму)))», «Ваша мама исключительная красавица…», «Да вы просто копия мамы!», «Как две капли воды, просто невероятно», «Чистая красота от природы передалась по наследству», «Ира, это твоя мама? Надо же, кто бы мог подумать, ты — точная ее копия», «Что мама, что дочка-НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ КРАСАВИЦЫ!» — восхитились подписчики красотой мамы супермодели.

Белла и Джиджи Хадид с мамой Иоландой

Белла и Джиджи Хадид за последние несколько лет стали самыми популярными моделями в мире. Эти девушки с точеными фигурами штурмуют подиумы и регулярно снимаются для глянца. В кого они такие красотки? В маму, модель и актрису Иоланду Хадид.

Яркая и подтянутая мама Миллы Йовович выглядит моложе своих 67 лет. Когда-то Галина Логинова тоже, как и ее знаменитая дочь, мечтала покорить Голливуд. Внешние данные и талант для этого у нее были, но помешали акцент и незнание языка.

Агния Дитковските регулярно выходит на красные дорожки со своей мамой Татьяной Лютаевой. Выглядят актрисы вместе всегда эффектно!

Майли и Тиш Сайрус

Тиш Сайрус не удалось стать такой успешной и знаменитой, как ее дочь Майли. Зато Майли выросла такой же красивой, как Тиш, прославилась и осуществила все то, о чем когда-то мечтала Сайрус-старшая.

Алена и Надежда Шишковы

Алена Шишкова недавно прилетела к себе на малую родину в Тюмень и поделилась с подписчиками в Instagram совместным фото со своей мамой. Поклонники модели отметили красоту Надежды Шишковой, а некоторые даже заявили, что женщина выглядит привлекательнее своей звездной дочки.

Вера Брежнева очень трогательно поздравила маму-красавицу с 65-летием. «У самой драгоценной женщины нашей семьи сегодня День Рождения. Это большой праздник для нас и большое счастье, что мама жива, здорова. Поэтому мы всей семьей стараемся делать так, чтобы она смеялась чаще. Ведь смех продлевает жизнь», — написала она в Instagram. Поклонники присоединились к поздравлениям, отметив, что мама Веры выглядит просто шикарно: «С днем рождения вашей мамы! Шикарная женщина! Долгих лет жизни, здоровья и счастья!», «Мамулю с Днём Рождения! Красавица!», «Шикарная женщина! Дай Бог ей здоровья!», «Вы так похожи!», «Какая красивая мама!»

Наталия и Мабель Орейро

Наталия Орейро опубликовала в Instagram фото со своей мамой Мабель и получила сотни комплиментов. Поклонники звезды «Дикого Ангела» отметили красоту ее мамы и заявили, что они выглядят как сестры.

Алсу и Разия Сафины

Откуда у Алсу такая открытая красивая улыбка и лучезарные глаза? Спасибо маме певицы Разие Сафиной!

Оксана и Елена Федоровы

«Мисс Россия — 2001», популярная телеведущая и модель Оксана Федорова своей эффектной внешностью обязана маме Елене Алексеевне.

Наталья Чистякова-Ионова и Татьяна Ионова

Наталья Чистякова-Ионова опубликовала в Instagram коллаж с архивным фото своей мамы, увидев который, поклонники отметили, что женщина только молодеет с годами. «Просто звезды!», «Две красавицы и очень похожи», «А мама прям помолодела -похорошела!», «Мама идет в ногу с временем, другой стиль, очень милая, женственная», «Мама просто расцвела, стала более спокойной и статной», «Мама молодеет. Наташа просто подросла чуток», «Вы еще красивее стали», «И грудь у обеих подросла», «На двадцать лет моложе — сейчас выглядит мама», «Мама принимает волшебное зелье?», «Ну мама с пластикой постаралась. Очень хорошо выглядит», «Зачем вы так фотошопите, не естественные лица», «Парадокс, женщины сейчас выглядят моложе чем в молодости», «Мама стала лакшери», — написали они в комментариях.

Анастасия и Анна Стоцкие

Фотографии Анастасии Стоцкой с ее мамой Анной регулярно собирают многочисленные комплименты ее поклонников. «Ого! Мама прям девочка! Красивые очень! Чувствуется порода!», «Анастасия, какая у вас красивая и эффектная мама! Теперь понятно в кого вы такая красавица!», «Звезда мама! Неотразима, самодостаточна и естественна!» — пишут ей в Instagram.

Анджелина Джоли на протяжении многих лет была мировым секс-символом и мечтой миллионов мужчин. Красоту актриса унаследовала от мамы, актрисы с французскими корнями и ангельской внешностью Маршелин Бертран.

Виктория и Галина Боня

Виктория Боня показала архивное фото своей мамы и поблагодарила ее за природную красоту. «Девочки, я утомилась отвечать на вопросы… Это моя мама. Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и тд… В нашем роду все женщины имели яркую внешность, это видно по фотографиям из предыдущего альбома. Помимо русской, украинской крови, в наших венах течет еще и немного китайской крови. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад). Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную Любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. Помните, мало иметь красивую внешность, важно еще и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда», — написала она в комментариях.

Хайди и Эрна Клум

Хайди Клум и в свои 45 продолжает сниматься в рекламе нижнего белья, носит откровенные наряды и меняет молодых бойфрендов. Откуда в ней море энергии и жизнелюбия и ноги от ушей? Генетика!

Не понимаем, почему мама Риты Дакоты Светлана Герасимович не стала известной актрисой или моделью. С такой внешностью и харизмой у нее определенно были шансы.