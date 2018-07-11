Родительский практикум: где и как научить ребенка плавать

Польза плавания для детей очевидна. Во-первых, это забота о безопасности ребенка. Кроме того, эффект закаливания, укрепление иммунитета, коррекция многих проблем со здоровьем (в первую очередь, связанных с осанкой, позвоночником, мышцами) и общая физическая подготовка, а в случае с самыми маленькими — еще и важный этап раннего развития.

С младенчества

Сегодня в каждом крупном российском городе можно найти бассейн, и часто даже не один, где проводят занятия для грудничков до года-полутора. Конечно, пока ребенок еще совсем кроха, ни о каких серьезных уроках плавания для детей речи не идет, до двух-трех лет малышам достаточно купания вместе с родителями.

Если задача— познакомить кроху с водой, то стоит отправиться туда, где есть специальный мини-бассейн для мам с грудничками. Вода в таких «акваториях» очищается особенно тщательно и обычно имеет температуру 32-34 градуса («взрослый» бассейн слишком холодный для малышей), а в раздевалках есть пеленальные столики. На занятиях малыши «занимаются» оздоровительной гимнастикой, играют, вместе с родителями «делают» специальные упражнения, направленные на развитие навыков раннего плавания, часто в программу урока входит подводный массаж.

Некоторые эксперты считают, что занятия под присмотром тренера с медицинским образованием, владеющего техникой обучения грудничков плаванию, можно начинать даже с двух-трех недель. Главное приступать к подобным к водным процедурам после того, как зажила пуповина. Но чаще всего в группы грудничкового плавания идут родители с детьми трех-четырех месяцев.

До полугода малыши еще не утрачивают врожденную способность плавать, поэтому если начать занятия вовремя, держаться на воде они научатся быстрее и главное, не будут бояться.

Первые уроки плавания лучше всего проходят, если рядом с малышом и мама, и папа.

Юные Ихтиандры и Русалочки

Фитнес-инструкторы считают, что если ребенка начали приобщать к плаванию до полугодового возраста, и не было больших перерывов в занятиях, то уже к двум годам он будет чувствовать себя в воде совершенно комфортно и легко научится плавать.

В два-три года обычно берут в «малышковые» группы по плаванию, занятия проходят в игровой форме, детей учат правильно «лежать» на воде, правильно дышать, они осваивают простые базовые упражнения вроде «звездочки» и «поплавка». Лучший эффект в этом возрасте дают групповые занятия, в которых участвует кто-то из родителей, а также индивидуальные уроки — с тренером, вместе с мамой или папой.

Не стоит стремиться скорее обучать ребенка «взрослым» стилям. Лучший момент для того, чтобы начать осваивать кроль, брасс или учиться правильно нырять — 6-7 лет. В этом возрасте ребенка уже можно записать в секцию спортивного или синхронного плавания.

Если нет цели вырастить из ребенка чемпиона — отдайте предпочтение детскому бассейну. Он адаптирован для малышей и там серьезнее следят за качеством воды.

Что же касается различных приспособлений, которые помогают держаться на воде, вроде нарукавников, жилетов и надувных кругов, то к ним у многих детских фитнес-тренеров отношение неоднозначное. Часто такие гаджеты только мешают научиться плавать правильно. Но есть «инструмент», который признают все профессионалы — это плавательная доска. Учтите, что детские доски размером меньше взрослых.

Даже если вы не планируете вырастить нового чемпиона по плаванию, базовые навыки и владение основными стилями, ребенку пригодятся абсолютно точно.

Дайвинг и не только

Обучение подводному плаванию рекомендуют начинать позже, с 8-9 лет. В секциях детского дайвинга детей знакомят с оборудованием и учат погружаться на небольшую глубину — до двух метров. Но уже в подростковом возрасте можно нырять почти по взрослому — на глубину до 10 метров. Разумеется, этому предшествует серьезная подготовка. Подобные занятия особенно нравятся подросткам, которым скучно просто плавать, когда основные стили уже освоены. В больших бассейнах тинейджеры могут освоить такие модные виды спорта, как вейкборд (трюки на серфе специальной формы) или научиться кататься на водных лыжах, которые тянет специальная «лебедка». Конечно, сильно разогнаться не получится, не позволит метраж бассейна, зато заниматься можно круглый год (function ($) {var $el=$ ("#insta-1819738921300852570_234534209"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Еще один нескучный вид тренировки в бассейне — аква-зумба, танцевальный фитнес в воде. Во многих спортивных центрах и аквапарках есть специальные группы по аква-зумбе для подростков. А вот что касается таких популярных у взрослых разновидностей аква-фитнеса, как аква-йога или, например, аква-пилатес, то подростки от них вряд ли останутся в восторге. Детям интересны более динамичные занятия. Главное, чтобы было не скучно.

Пока малыши занимаются в детском бассейне, мамы могут посвятить время йоге в воде или аквааэробике.

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