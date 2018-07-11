Мы так не умели: 8 важных навыков современных детей

Давайте рассмотрим, что такого особенного умеют современные дети, чего не умели мы в их возрасте.

Нам все чаще приходится слышать о проблемах современных детей. Учителя говорят, что они мало читают и не могут излагать свои мысли. Родители жалуются, что дети не умеют общаться и становятся равнодушными к происходящему вокруг, пропадая целыми днями в социальных сетях. Психологи наблюдают снижение творческой активности из-за долгого сидения перед телевизором.

А основатель сети частных билингвальных садов «КосмоКидс» Елена Мингова предложила поговорить о сильных сторонах детей нашего времени.

Вспомните, что каждое поколение находит повод сказать: «А мы были совсем другими!»

Причины для этого есть, современные дети действительно другие, но это не значит, что они хуже. Напротив, в чем-то они даже лучше, ведь они растут в более благоприятных условиях, чем мы.

Поколение современных родителей более подкованное и начитанное, чем предыдущее, задавленное вечными бытовыми проблемами. Итак, что умеют современные дети, чего не умели мы в их возрасте?

Они делают осознанный выбор

Родители сегодняшних детей (то есть мы) более осознанны, чем поколение бабушек и дедушек. Тем не менее, несмотря на все старания, мы несем в себе отголоски воспитания советской эпохи, когда превыше всего ставились интересы коллектива, когда авторитет взрослого и мало-мальски значимого начальника был непререкаем и сомнению не подлежал. Мы читаем умные книги о воспитании, но зачастую не можем применить их на практике и в эмоциональном накале выдаем шаблонное: «Я старше, поэтому лучше знаю!»

Дети, выросшие вне гнета коллективизма и непререкаемости авторитетов, меньше подвержены стереотипным представлениям о том, как следует себя вести.

Они раньше учатся осознанному выбору: с кем дружить, куда ходить, как думать, чем заниматься, — и меньше поддаются манипуляциям как со стороны других детей, так и взрослых.

Они прагматичны

Этот пункт логически следует из предыдущего. Даже в первом классе учителя жалуются, что нередко слышат вопрос «Зачем мне это нужно?» в ответ на предложение изучать что-то, что не кажется школьникам интересным и важным.

В ситуации, когда маленький человек не стремится любой ценой завоевать расположение взрослого, противопоставить этому часто бывает нечего.

Остается только стараться вызвать любопытство и заинтересованность.

Они быстро анализируют информацию

Широкое распространение чтения когда-то развило наше воображение и способности к сосредоточению внимания. Развитие же интернета и современных технологий, которые доступны детям с малого возраста (по некоторым исследованиям, многие уже до трех лет имеют собственный гаджет), меняют мозг и способ мышления.

Профессор UCLA Гэри Смол провел исследование работы мозга во время работы в интернете и установил, что люди, привыкшие «серфить» в поисках информации, имеют повышенную активность в областях мозга, ответственных за принятие решений и решение проблем.

Это означает, что у них больше развита способность быстро обрабатывать информацию, выбирать важное и отметать ненужное.

И действительно, еще один опыт показал, что продвинутые пользователи гаджетов могут всего за четыре секунды проанализировать информацию и определить достоверность ее на странице сайта, в отличие от тех, кто не пользуется интернетом.

Схожее действие на мозг оказывает билингвальность. Доказано, что дети-билингвы лучше сосредотачиваются на задачах и анализируют информацию, отделяя значимые данные от незначительных.

Распространенность и доступность изучения языков в современном мире делает мыслительную деятельность юного поколения острее.

Они умеют сомневаться и дискутировать

В эпоху индивидуализма умение принять точку зрения большинства, даже если она идет вразрез с твоей собственной, уже не ценится столь высоко, как раньше. Современная культура обеспечивает отдельным людям автономность, и, чтобы жить, нам необязательно быть неотъемлемой частью группы.

Современным детям не знаком наш страх быть отвергнутыми в случае несогласия с большинством или с авторитетом, они умеют ставить информацию под сомнение, искать аргументы для ее опровержения, спорить и дискутировать.

Они не боятся говорить «нет»

Родительские манипуляции в свое время привели к тому, что многие представители нашего поколения будут соглашаться на ненужные дела, которые пожирают их время и силы, а в крайнем случае находить странные отговорки и не брать трубку телефона, лишь бы не сказать «нет». Подсознательно нами движет страх, что бросят, разлюбят, больше никогда не будут разговаривать.

Сегодня многие родители готовы признавать свободу осознанного выбора и право на собственное мнение ребенка.

А значит, становится все больше детей, для которых сказать «нет» в ситуации, когда им навязывают чужую волю, — это норма.

Они, к примеру, не пойдут бить стекла в доме напротив, лишь бы не выделяться среди сверстников.

Они лучше контролируют себя

Как недавно выяснили ученые из Университета Миннесоты, сегодняшние дети оказались намного более терпеливыми, чем их сверстники из 1960-х годов. Это опровергает сложившееся в обществе мнение, что современному ребенку нужно все сразу и сейчас, а если он не получает желаемого, то немедленно устраивает истерику.

Ученые провели известный «зефирный тест». Они показывали детям набор из конфет, зефира и печенья и объясняли, что если те подождут 15 минут, то получат вдвое больше. После этого взрослые выходили из комнаты и тайно следили за детьми.

Оказалось, что современные дети меньше поддаются соблазну.

Они готовы ждать на одну-две минуты дольше, чем их сверстники из 60-х и 80-х годов, с которыми проводили подобный тест. Известно, что уровень самоконтроля напрямую связан с уровнем интеллекта. Кстати, среди участников «зефирного теста» как раз был отмечен более высокий средний уровень IQ, чем у детей из прежних поколений. Исследователи связывают это с повышением качества образования в детских садах и школах.

У них развито абстрактное мышление

Еще один парадоксальный вывод: по мнению Стефании Карсон, руководителя исследования из предыдущего пункта, повышению самоконтроля способствуют те самые ненавистные родителями гаджеты. Оказалось, что использование устройств с сенсорным экраном помогает быстрее осваивать азы абстрактного мышления и учиться планированию своих действий.

Они свободны

Отсутствие социального давления в отношении того, как жить, говорить и выглядеть, ведет к большей свободе самовыражения. Ребенок видит множество ролей, в том числе и далеких от традиционных ценностей, и понимает, что может действовать согласно собственным представлениям о правильном.