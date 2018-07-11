Устами подростка: «Перестаньте постоянно контролировать ребенка!»

В шестом выпуске своего видеоблога на «Летидоре» сын Тутты Ларсен Лука рассказывает, к чему может привести тотальный контроль со стороны родителей.

Не секрет, что дети и родители смотрят на одни и те же конфликтные ситуации совершенно по-разному, и, как бы родители ни были уверены, что они правы, дети совсем так не считают. Из-за этого рождаются споры и недопонимание в семье.

Но их можно избежать, если обратиться за советом к ребенку, который расскажет взрослым, как им следует поступить, чтобы все уладить без конфликтов.

В прошлом выпуске нашей видеорубрики Лука поделился своими мыслями о том, что нужно сделать, чтобы ребенок отвлекся от компьютера и занялся домашними делами. А сегодня наш эксперт поделится своими идеями, почему нельзя во всем и всегда контролировать подростка.

Лука знает, что если каждую минуту проверять, что делает ваш подросток, то он вряд ли захочет вас слушать, а, скорее всего, сделает все наоборот.

А вот что нужно делать, чтобы оставаться для своего чада не только учителем, но и другом, узнаете, посмотрев это видео.

Например, Лука предлагает разрешить ребенку перед сном немного посидеть в телефоне. А вы могли бы согласиться с такой мерой, чтобы не ссориться с вашим ребенком?

Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки