Бывший буддийский монах помог выжить тайским детям с помощью медитации

СМИ рассказали о 25-летнем Экаполе Чантавонге, тренере, который застрял вместе с детьми в затопленной пещере в Таиланде.

Би-би-си сообщает, что, возможно, «именно благодаря руководителю группы дети смогли выжить».

Хотя тренера критиковали за то, что он в сезон проливных дождей повел своих подопечных в пещеру, перед которой к тому же висело предупреждение об опасности, друзья и родители детей заявили, что не считают его виноватым. Сам тренер в ответ попросил прощения.

Как сообщает издание, для многих тайцев Чантавонг стал чуть ли не проявлением божественного промысла, посланным свыше для помощи детям в их беде. Тайцы делились в соцсетях фотографией, на которой тренер запечатлен сидящим в медитации в позе лотоса и держащим в руках 12 диких поросят (именно так называется футбольная команда подростков — «Дикие кабаны»).

Сообщается, что, находясь в пещере, тренер отдавал детям свою долю еды и воды, так что в итоге оказался одним из наиболее обессилевших.

Кроме того, он учил детей медитировать и сохранять энергию.

Как передает Би-би-си со ссылкой на друзей Чантавонга, в 10 лет он лишился родителей. Какое-то время Чантавонг был монахом, но ему пришлось покинуть монастырь, поскольку его больная бабушка нуждалась в уходе. В провинции Чианграй, где она жила, Чантавонг работал при монастыре. Кроме того, он стал тренером местной юношеской футбольной команды.

Во вторник подростковая футбольная команда и тренер, заблокированные в пещере в Таиланде, были спасены.