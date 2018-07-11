Ещё
Бывший буддийский монах помог выжить тайским детям с помощью медитации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший буддийский монах помог выжить тайским детям с помощью медитации 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
СМИ рассказали о 25-летнем Экаполе Чантавонге, тренере, который застрял вместе с детьми в затопленной пещере в Таиланде.
Би-би-си сообщает, что, возможно, «именно благодаря руководителю группы дети смогли выжить».
Хотя тренера критиковали за то, что он в сезон проливных дождей повел своих подопечных в пещеру, перед которой к тому же висело предупреждение об опасности, друзья и родители детей заявили, что не считают его виноватым. Сам тренер в ответ попросил прощения.
Как сообщает издание, для многих тайцев Чантавонг стал чуть ли не проявлением божественного промысла, посланным свыше для помощи детям в их беде. Тайцы делились в соцсетях фотографией, на которой тренер запечатлен сидящим в медитации в позе лотоса и держащим в руках 12 диких поросят (именно так называется футбольная команда подростков — «Дикие кабаны»).
Сообщается, что, находясь в пещере, тренер отдавал детям свою долю еды и воды, так что в итоге оказался одним из наиболее обессилевших.
Кроме того, он учил детей медитировать и сохранять энергию.
Как передает Би-би-си со ссылкой на друзей Чантавонга, в 10 лет он лишился родителей. Какое-то время Чантавонг был монахом, но ему пришлось покинуть монастырь, поскольку его больная бабушка нуждалась в уходе. В провинции Чианграй, где она жила, Чантавонг работал при монастыре. Кроме того, он стал тренером местной юношеской футбольной команды.
Во вторник подростковая футбольная команда и тренер, заблокированные в пещере в Таиланде, были спасены.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Италии отказались возвратить россиянам маленькую дочь Станцевавшую под песню Киркорову девочку обвинили в разврате Мини-субмарину Маска отказались использовать для спасения детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведская модель поразила бесконечными ногами72
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть20
Врачи назвали основные привычки долгожителей27
Кто узнает звезд без макияжа2
Звезды, потерявшие детей
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение