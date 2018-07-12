Пока мамаша выпивала: в Подмосковье 2-летний ребенок разбился, выпав из окна

В Можайском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело о гибели 2-летнего мальчика. Малыш разбился насмерть, выпав из окна 7-этажа. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета

По данным ведомства, ЧП произошло, когда мать с ребенком находилась в гостях. Как считают следователи, по недосмотру женщины, распивавшей спиртное в компании знакомых, малыш залез на подоконник, где через незапертую оконную раму выпал на улицу. От полученных травм он скончался на месте.

Установлено, что семья — неблагополучная, состоит на учете в КДН и ОДН. У женщины на иждивении есть еще двое детей — 8-ми и 4-х лет. Сейчас они помещены в реабилитационный центр.

Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности».

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