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Приморская прокуратура восстановит права детей на жилье
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Приморская прокуратура восстановит права детей на жилье 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Первомайского района города Владивостока обратилась в суд, чтобы отстоять жилищные права несовершеннолетних в Приморье. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что родители 18 несовершеннолетних использовали в 2017 году материнский капитал для покупки жилья во Владивостоке и в других муниципалитетах. Пенсионный фонд перечислил им деньги. Однако родители не оформили купленное жилье в долевую собственность с детьми.
Районный прокурор учел интересы детей. Чтобы избежать ущемления их прав он подал в суд девять исков, в которых потребовал зарегистрировать несовершеннолетних в купленном жилье.
Суд уже удовлетворил три иска. Несколько родителей выполнили требования прокурора еще до судебных решений. Остальные иски находятся в суде на рассмотрении.
Молодые семьи из 59 муниципалитетов Подмосковья смогут принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году. В настоящее время поступили заявки от 315 семей.
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