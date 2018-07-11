Приморская прокуратура восстановит права детей на жилье

Прокуратура Первомайского района города Владивостока обратилась в суд, чтобы отстоять жилищные права несовершеннолетних в Приморье. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что родители 18 несовершеннолетних использовали в 2017 году материнский капитал для покупки жилья во Владивостоке и в других муниципалитетах. Пенсионный фонд перечислил им деньги. Однако родители не оформили купленное жилье в долевую собственность с детьми.

Районный прокурор учел интересы детей. Чтобы избежать ущемления их прав он подал в суд девять исков, в которых потребовал зарегистрировать несовершеннолетних в купленном жилье.

Суд уже удовлетворил три иска. Несколько родителей выполнили требования прокурора еще до судебных решений. Остальные иски находятся в суде на рассмотрении.

Молодые семьи из 59 муниципалитетов Подмосковья смогут принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году. В настоящее время поступили заявки от 315 семей.