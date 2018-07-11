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В Лесосибирске Красноярского края женщина спасла из воды 6-летнего ребенка
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В Лесосибирске Красноярского края женщина спасла из воды 6-летнего ребенка 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Накануне в Лесосибирске группа мальчишек отправилась на Енисей. В какой-то момент один из них оказался в холодной воде и начал тонуть. Рядом оказалась молодая женщина — Екатерина Шефер. Она смогла вытащить пацана из воды — сообщает 7 канал.
Мама мальчика, Мария Воропаева, решила разыскать спасительницу через социальные сети. «Хотелось бы выразить огромную благодарность женщине, которая спасла сегодня 6-ти летнего ребёнка, вытащив его из Енисея в районе Кирова,1. Огромное спасибо за ваше неравнодушие и оказанную помощь. Дай Бог Вам здоровья!».
Екатерина откликнулась, написав, что не могла остаться равнодушной в данной ситуации. Но было очень обидно, что многие стояли на берегу и смотрели, как тонет ребенок.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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