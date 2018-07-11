В Лесосибирске Красноярского края женщина спасла из воды 6-летнего ребенка

Накануне в Лесосибирске группа мальчишек отправилась на Енисей. В какой-то момент один из них оказался в холодной воде и начал тонуть. Рядом оказалась молодая женщина — Екатерина Шефер. Она смогла вытащить пацана из воды — сообщает 7 канал.

Мама мальчика, Мария Воропаева , решила разыскать спасительницу через социальные сети. «Хотелось бы выразить огромную благодарность женщине, которая спасла сегодня 6-ти летнего ребёнка, вытащив его из Енисея в районе Кирова,1. Огромное спасибо за ваше неравнодушие и оказанную помощь. Дай Бог Вам здоровья!».

Екатерина откликнулась, написав, что не могла остаться равнодушной в данной ситуации. Но было очень обидно, что многие стояли на берегу и смотрели, как тонет ребенок.