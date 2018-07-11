Женщина вызволила тонущего мальчика из Енисея в Красноярском крае

Женщина вытащила тонущего 6‐летнего мальчика из Енисея в Лесосибирске (Красноярский край). Это случилось днем 10 июля в районе Кирова, 1. Об этом сообщила телекомпания «ТВК» со ссылкой на соцсети.

Мама ребенка поблагодарила героиню за спасение сына.

«Огромное спасибо за ваше неравнодушие и оказанную помощь. Дай Бог Вам здоровья!», — написала женщина. По ее словам, мальчик убежал из дома без разрешения, когда его позвали соседние ребята. Спасительница в свою очередь рассказал, что не смогла спокойно наблюдать, как тонет ребенок. Ее удивило то, что многие стояли и смотрели как на шоу, когда мальчик тонул.

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