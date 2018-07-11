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Жительница Лесосибирска вытащила из Енисея тонущего ребенка
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Жительница Лесосибирска вытащила из Енисея тонущего ребенка 

sibnovosti.ru 23 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Жительница Лесосибирска помогла шестилетнему мальчику выбраться на берег из Енисея. По словам очевидцев, инцидент произошел 10 июля. В социальных сетях мама ребенка опубликовала пост, в котором поблагодарила женщину за спасение.
«Хотелось бы выразить огромную благодарность женщине, которая спасла сегодня шестилетнего ребенка, вытащив его из Енисея в районе Кирова, 1. Огромное спасибо за ваше неравнодушие и оказанную помощь», — написала она в социальных сетях.
Женщина рассказала, что сын ушел на реку с друзьями без ее разрешения.
«Не могла остаться равнодушной в данной ситуации, хотя многие стояли и смотрели, как на шоу, видно жизнь в наше время ничего не стоит», — ответила в комментариях жительница Лесосибирска.
Напомним, в июне в Курагинском районе ребенок отправился на реку без сопровождения взрослых. Семилетний мальчик хотел помочь тонущему ровеснику, но сам выбраться на берег не смог.
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