В Надыме трехлетний малыш получил тяжелые травмы после падения из окна

ЧП случилось в понедельник, 9 июля. Известно, что пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию. Об этом «Ноябрьск 24» рассказали в городской комиссии по делам несовершеннолетних.

После инцидента в Надыме специалисты комиссии из Ноябрьска снова обратились к родителям с просьбой побеспокоиться о безопасности малолетних детей и не оставлять их без присмотра у окон.