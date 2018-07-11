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В Надыме трехлетний малыш получил тяжелые травмы после падения из окна
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В Надыме трехлетний малыш получил тяжелые травмы после падения из окна 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
ЧП случилось в понедельник, 9 июля. Известно, что пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию. Об этом «Ноябрьск 24» рассказали в городской комиссии по делам несовершеннолетних.
После инцидента в Надыме специалисты комиссии из Ноябрьска снова обратились к родителям с просьбой побеспокоиться о безопасности малолетних детей и не оставлять их без присмотра у окон.
«Подумайте об установке на окна специальных ограничителей, а еще о том, что порой мы сами формируем у малолетнего ребенка чувство безопасности нахождения на подоконниках, когда ставим ребенка на него, показываем с большим удовольствием то, что происходит на улице. При этом забываем объяснить, что это опасно, когда рядом нет родителей. Берегите своих детей, думайте, что для них может быть опасным, предпринимайте необходимые меры», — сказала заместитель председателя комиссии Татьяна Романюк.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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