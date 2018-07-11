Итальянские органы опеки не возвращают жительнице Архангельской области дочь 

В Италии органы опеки забрали у российской матери дочь. Однако европейское государство не спешит отдавать девочку женщине. Ситуация началась с 2015 года. Тогда мать ребенка захотела развестись со своим мужем, проживающем в городе Коряжма, что находится в Архангельской области. После разрыва официальных отношений гражданка России уехала в Италию. Там она вновь связала себя узами брака. Однако об этом женщина не стала сообщать своему бывшему супругу. Между тем, весной этого года россиянку госпитализировали в больницу. Причина этому — нервный срыв, который случился у женщины из-за неудачных отношений в новой иностранной семье. Ее муж постоянно работал. Россиянке приходилось общаться с свекровью, которая сразу же невзлюбила свою сноху. Пока женщина была в больнице, ее дочь отдали в семейный дом. Но после лечения гражданка России так и не смогла обратно забрать своего ребенка, поскольку итальянские органы опеки отказали ей в этом. Сейчас девочка живет с другими родителями. На данный момент мать намеревается продолжить судебное разбирательство с европейским государство за право воспитывать своего родного ребенка. В этом ей помогает отец девочки. Мужчина обратился за помощью к адвокатам, уполномоченному по правам детей в Архангельской области и МИД России.
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