Жительница Магадана морила голодом приемного сына ради пособий

Женщина морила голодом приемного ребенка семь лет, чтобы получать социальные выплаты по инвалидности сына. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Семейная пара усыновила сироту. Женщина морила голодом ребенка и давала ему таблетки, которые сформировали у него симптоматику заболевания ЖКТ. В результате ребенку присвоили инвалидность, а его приемная мать начала получать социальные выплаты.

Почти семь лет женщина поддерживала тяжелое состояние приемного сына и симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта. Ребенок получал пищу только для удовлетворения минимальных потребностей организма. В результате у него развилось истощение.

Фигурантка успела получить таким способом более 2,5 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело и направили его на рассмотрение в суд.

Жительницу Калининградской области приговорили к 240 часам обязательных работ за два преступления. Женщина похитила смартфон в подъезде жилого дома. В апреле осужденная попыталась отнять пакет с продуктами у ребенка, которому поспешила помочь его мать.