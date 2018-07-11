Ляйсан Утяшева рассказала, на какие жертвы пошла мама ради ее спортивной карьеры

Спортсменка не уверена, что смогла бы сделать то же самое ради своих детей.

32-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками редким кадром: звезда опубликовала снимок полосы шведской газеты с собственной фотографией, на которой ей всего 10 лет. И рассказала поклонникам о том, на какие жертвы в свое время пошла мама ради ее блестящей спортивной карьеры.

«Фото в шведской газете, мне 10 лет. Меня пригласили на спортивные сборы на 3 месяца. Я не знала хорошо английский и просто должна была жить в семье, ездить с ними на тренировку и звонить маме вечером на минутку (мобильных не было, а международные звонки были очень дорогие). Вот такая «обычная» жизнь спортсмена: без мамы все лето, без мамы весь год. Только субботу и воскресенье проводили вместе, и все. Для меня это было нормой с самого детства, с 4 лет. Я наоборот расценивала это как шанс проявить себя, выучить английский…»

Но каково это было моей маме? В 95 году улететь следом за ребенком и бросить работу было нереально… Можно было бы просто не отпустить из-за родительского эгоизма. Или скучать и ждать? Софии сейчас 3 года, Роберту— 5 лет. И я все чаще задумываюсь: если бы кто-то сказал: «Ваш сын уезжает на Луну (а тогда поездка в Щвецию казалась полетом в космос), все будет в порядке», — отпустила бы я своего ребенка?

«Я понимаю, что так было нужно, и так происходит у всех в проф.спорте. Мама не могла поехать со мной из-за работы. И загранпаспорт тогда был безумием, как если бы сейчас чип вставили в руку (3 месяца бумажной волокиты и очередей», — делится воспоминаниями Ляйсан Утяшева.

По словам спортсменки, она не знает, как бы поступила, окажись в такой ситуации. «А смогла бы я так долго не видеть своего ребенка? Бросила бы все и уехала бы за ним? Конечно, бросила бы… Но пошло бы это на пользу?.. P. S. Вопросы без ответов и сплошные сослагательные наклонения».

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)

10 Июл 2018 в 2:23 PDT Напомним, Ляйсан Утяшева дважды мама. Спортсменка замужем за шоуменом Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015-м на свет появилась дочь София.

К слову, недавно в Сети появились фотографии детей Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

Фото: Instagram

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