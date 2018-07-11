Ляйсан Утяшева вспомнила о жертве, которую принесла ее мама ради карьеры дочери

Спортсменка Ляйсан Утяшева всегда была очень привязана к своей маме. К сожалению, шесть лет назад мама Утяшевой Зульфия скоропостижно скончалась. Ничто не предвещало беды — женщина ничем не болела и прекрасно себя чувствовала. Ляйсан часто выходила в свет вместе с мамой — они были похожи как две капли воды. Инфаркт у Зульфии стал огромной неожиданностью для всех ее родных и близких.

Для Ляйсан смерть любимой мамы стала большим ударом. До сих пор артистка скучает по родительнице и не может до конца смириться со случившемся. Накануне Утяшева опубликовала фото газеты, в которой о ней писали, когда юной спортсменки было всего 10 лет. Ляйсан уезжала одна в столь юном возрасте в другую страну на три месяца.

Сейчас гимнастка не представляет, как тяжело было ее маме отпускать дочку в чужую страну. Ляйсан очень благодарна родительнице за то, что она нашла в себе силы довериться дочери.

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«Фото в шведской газете, мне 10 лет. Меня пригласили на спортивные сборы на 3 месяца. Я не знала хорошо английский и просто должна была жить в семье, ездить с ними на тренировку и звонить маме вечером на минутку. Вот такая «обычная» жизнь спортсмена: без мамы все лето, без мамы весь год. Я наоборот расценивала это как шанс проявить себя, выучить английский. Но каково это было моей маме? В 95 году улететь следом за ребенком и бросить работу было нереально… Можно было бы просто не отпустить из-за родительского эгоизма. Или скучать и ждать? Софии сейчас 3 года, Роберту— 5 лет. И я все чаще задумываюсь: если бы кто-то сказал: «Ваш сын уезжает на луну (а тогда поездка в Швецию казалось полётом в космос), все будет в порядке, отпустила бы я своего ребёнка? Мама не могла поехать со мной из-за работы. И загран паспорт тогда был безумием, как если бы сейчас чип вставили в руку (3 месяца бумажной волокиты и очередей) Как бы я поступила? Что это: разные поколения мам? А смогла бы я так долго не видеть своего ребёнка?» — порассуждала Ляйсан.

Мнение поклонников разделилось. Одни считают, что надолго разлучаться с маленькими детьми — слишком тяжелое испытание, а другие же уверены, что необходимо давать своим наследникам шанс на лучшую жизнь.