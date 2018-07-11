Как уберечь малышей от «оконной ловушки», напоминают вологжанам

Сотрудники управляющих компаний размещают специальные листовки в подъездах домов, на информационных стендах и раскладывают в почтовые ящики. Информационные материалы готовят в Департаменте городского хозяйства.

Специальные листовки поясняют вологжанам, как сделать так, чтобы окна не превратились в ловушки. В Департаменте городского хозяйства проводят работу по информированию населения.

«Распространять листовки нам помогают управляющие компании. Письма с соответствующей просьбой мы рассылаем каждый месяц. Среди наших помощников в основном самые крупные компании, такие как «Подшипник», «Сантехмонтаж», «Верхний посад» и другие. Почти половина УК откликнулись на нашу просьбу. Их сотрудники развешивают листовки в подъездах на информационных стендах», — прокомментировала консультант отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда ДГХ Ольга Новоскова.

Для того чтобы избежать трагедии, необходимо выполнять простые правила. Нельзя оставлять ребенка одного в комнате, где открыто окно. Не позволять малышу играть на подоконнике, а проветривая комнату, устанавливать на раму специальные фиксаторы. Одной из главных опасностей является москитная сетка.

Трагические случаи, когда малыш, оставленный в комнате с открытым окном, падал с большой высоты, происходят в разных городах Вологодской области. По статистике службы по правам ребенка, в регионе в летний сезон ежегодно регистрируют от 4 до 6 подобных происшествий. В России ежегодно от падения из окон погибает 600 детей.

В Вологде в минувшее воскресенье на улице Фрязиновской двухлетний ребенок упал с 6 этажа. Сейчас малыш находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.