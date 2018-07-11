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Как уберечь малышей от «оконной ловушки», напоминают вологжанам
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Как уберечь малышей от «оконной ловушки», напоминают вологжанам 

Вологда.рф 11 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Сотрудники управляющих компаний размещают специальные листовки в подъездах домов, на информационных стендах и раскладывают в почтовые ящики. Информационные материалы готовят в Департаменте городского хозяйства.
Специальные листовки поясняют вологжанам, как сделать так, чтобы окна не превратились в ловушки. В Департаменте городского хозяйства проводят работу по информированию населения.
«Распространять листовки нам помогают управляющие компании. Письма с соответствующей просьбой мы рассылаем каждый месяц. Среди наших помощников в основном самые крупные компании, такие как «Подшипник», «Сантехмонтаж», «Верхний посад» и другие. Почти половина УК откликнулись на нашу просьбу. Их сотрудники развешивают листовки в подъездах на информационных стендах», — прокомментировала консультант отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда ДГХ Ольга Новоскова.
Для того чтобы избежать трагедии, необходимо выполнять простые правила. Нельзя оставлять ребенка одного в комнате, где открыто окно. Не позволять малышу играть на подоконнике, а проветривая комнату, устанавливать на раму специальные фиксаторы. Одной из главных опасностей является москитная сетка.
Трагические случаи, когда малыш, оставленный в комнате с открытым окном, падал с большой высоты, происходят в разных городах Вологодской области. По статистике службы по правам ребенка, в регионе в летний сезон ежегодно регистрируют от 4 до 6 подобных происшествий. В России ежегодно от падения из окон погибает 600 детей.
В Вологде в минувшее воскресенье на улице Фрязиновской двухлетний ребенок упал с 6 этажа. Сейчас малыш находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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