Как обустроить детскую комнату: стул и кровать, которые растут с ребёнком

В 2018 году компания Stokke вновь обратила внимание на свой легендарный стульчик Tripp Trapp®, созданный для детей. Его особенность в том, что он может расти вместе с ребёнком. Его впервые показали общественности в 1972 году — с тех пор он полюбился миллионам детей и родителей.

Всем нравится лаконичный дизайн, близкий к минимализму и скандинавскому стилю, натуральность и экологичность. Стул сделан из европейского бука и европейского дуба — прочных пород, которые могут долгое время оставаться в первоначальном виде. Именно поэтому здесь предусмотрена регулируемая высота сиденья и подножки, которые можно менять в зависимости от возраста малыша.

Такой стул вполне может стать семейной реликвией. Как и кроватка Stokke® Sleepi™, которая тоже умеет становиться больше или меньше. Её достаточно купить один раз и своевременно увеличивать размеры: можно регулировать высоту матраса и длину кровати за счёт дополнительных элементов. За десять лет малыш вырастет, но с любимой кроваткой не расстанется.

Читайте также:

Дизайн-ателье выпустило коллекцию новогоднего текстиля

Дом текстиля Togas представил новую коллекцию тканей и белья

Появился простой и удобный сервис для дизайна интерьеров