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Как обустроить детскую комнату: стул и кровать, которые растут с ребёнком
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Как обустроить детскую комнату: стул и кровать, которые растут с ребёнком 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
В 2018 году компания Stokke вновь обратила внимание на свой легендарный стульчик Tripp Trapp®, созданный для детей. Его особенность в том, что он может расти вместе с ребёнком. Его впервые показали общественности в 1972 году — с тех пор он полюбился миллионам детей и родителей.
Всем нравится лаконичный дизайн, близкий к минимализму и скандинавскому стилю, натуральность и экологичность. Стул сделан из европейского бука и европейского дуба — прочных пород, которые могут долгое время оставаться в первоначальном виде. Именно поэтому здесь предусмотрена регулируемая высота сиденья и подножки, которые можно менять в зависимости от возраста малыша.
Такой стул вполне может стать семейной реликвией. Как и кроватка Stokke® Sleepi™, которая тоже умеет становиться больше или меньше. Её достаточно купить один раз и своевременно увеличивать размеры: можно регулировать высоту матраса и длину кровати за счёт дополнительных элементов. За десять лет малыш вырастет, но с любимой кроваткой не расстанется.
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