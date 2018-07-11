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Тест: сможете ли вы отличить ребенка от куклы
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Тест: сможете ли вы отличить ребенка от куклы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На первый взгляд на этих фотографиях — живые дети. Но если присмотреться, можно заметить, что это не совсем так.
Реалистичные куклы с каждым годом набирают все большую популярность среди взрослых по всему миру. Ручки и ножки из силикона, винила или фарфора, тонкая сеточка вен, пушистые волосы… Некоторые предпочитают покупку такой куклы рождению настоящего ребенка.
С недавних пор Сеть заполонили обсуждения, в которых пользователи интернета сравнивают фотографии кукольных пупсов и настоящих детей кукольной внешности. Мы не могли пройти мимо и отобрали самые интересные снимки и представляем их на ваш суд.
Фото: Shutterstock.com, andrea-arcello.com, Instagram @arishalebedeva2014, laurenceruet.com  Пройдите и другие наши тесты:
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